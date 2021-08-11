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Курс валют на 11 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 11 серпня 2021, 11:10
 
фото: нбу

11 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США —  26,79 — 26,81 гривні;

Євро — 31,37 — 31,39 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,74 — 26,93 гривні. Євро купують за 31,24 гривні, продають за 31,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,83 – 26,92 гривні, євро – 31,37 – 31,49 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 серпня на рівні 26,76 гривні.

10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 — 26,77 гривні.

10 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.

Економічна правда

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