Гривня стабільна на закритті міжбанку

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10 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,78 — 26,80 гривні;

Євро — 31,38 — 31,40 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,71 — 26,91 гривні. Євро купують за 31,28 гривні, продають за 31,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,86 – 26,90 гривні, євро – 31,44 – 31,56 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 26,80 гривні.

10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 — 26,77 гривні.

Економічна правда