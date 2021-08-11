Любченко розкритикував підвищення НБУ облікової ставки до 8%

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Перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко вважає підвищення облікової ставки надмірним, тому що причини інфляції не пов'язані з монетарними факторами.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я як перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки загалом у макромоделі точно маю право на власну думку про економічну модель розвитку. Так, вона розходиться з думкою Національного банку, якщо дивитися на фактичне рішення про підвищення облікової ставки до 8%", - підкреслив він.

"НБУ веде грамотну політику в цьому (стримуванні інфляції - ред.), але її ми повинні разом узгодити, щоб вона відповідала цілям "Стратегії України 2030" щодо зростання ВВП. Це означає, що слід шукати баланс між кредитуванням, інфляцією і розвитком реального сектора", - додав міністр.

"Ми її (дискусію - ред.) почнемо. Прем'єр-міністр вже висловив таке побажання перед главою НБУ. Сподіваюся, вона відбудеться щодо ролі і місця кожної установи в цій країні. Це стосується не тільки НБУ, але і Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку", - резюмував Любченко.

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Нагадуємо:

У липні 2021 року інфляція у річному вимірі прискорилась до 10,2%, порівняно з червнем 2021 року - знизилась до 0,1%. Двозначною інфляція була ще в 2018 році.

Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6% з огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.

У червні 2021 року інфляція у річному вимірі залишилась на рівні 9,5%, порівняно з травнем 2021 року - знизилась до 0,2%.

Інфляція у червні становила 9,5% та дещо перевищила прогноз Нацбанку, але відхилення зменшилося, адже сповільнювалось зростання цін на сирі продукти.