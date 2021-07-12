В НБУ пояснили, що відбувалося з інфляцією у червні

Інфляція у червні становила 9,5% та дещо перевищила прогноз Нацбанку, але відхилення зменшилося, адже сповільнювалось зростання цін на сирі продукти.

Про це у своєму коментарі повідомляє НБУ.

"Сповільнення зростання цін на сирі продукти харчування нівелювало ефекти від подальшого подорожчання природного газу та соняшникової олії, а також від посилення фундаментального інфляційного тиску", – пояснив регулятор.

Базова інфляція в червні пришвидшилася до 7,3%у річному вимірі з 6,9% у травні. Переважно це спричинено зростанням цін на оброблені продовольчі товари (12,1% р/р) внаслідок високих світових цін на продовольство.

Підвищення вартості послуг також прискорилося до 8,1% р/р. Через стійкий споживчий попит та зростання виробничих витрат швидше дорожчали послуги закладів громадського харчування, культури, відпочинку, інтернету та таксі.

Меншими темпами також дорожчали туристичні послуги, зокрема внаслідок тимчасової зупинки авіаційного сполучення між Росією та Туреччиною.

Незначно прискорилося зростання цін на непродовольчі товари (до 1,6% р/р) під впливом стійкого споживчого попиту та ефектів перенесення послаблення обмінного курсу в попередні періоди.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування продовжили знижуватися (до 5,1% р/р). Зокрема, уповільнилося подорожчання ягід через розширення пропозиції на українському ринку. Збільшення імпортної та вітчизняної продукції ранніх овочів позначилося на зниженні цін на них.

Водночас швидше дорожчало молоко через зростання виробничих витрат. Високі світові ціни на цукор та гірший урожай цукрового буряку зумовлювали подальше подорожчання цукру на внутрішньому ринку.

Адміністративно регульовані ціни надалі підвищувалися (до 18% р/р). Вартість газу для населення продовжила зростати стрімкими темпами передусім на тлі низької бази порівняння. Водночас у місячному вимірі подорожчання виявилося незначним через запровадження річних контрактів із фіксованими тарифами для населення.

Збільшення виробничих витрат, зокрема на паливо та оплату праці, позначилося на вартості транспортних послуг.

Темпи зростання вартості палива сповільнилися до 34,7% р/р через ефектам бази порівняння. Незначний вплив також мало державне регулювання цін у формі обмеження торговельної надбавки на бензин А-95 та дизельне пальне.

Нагадуємо:

У червні 2021 року інфляція у річному вимірі залишилась на рівні 9,5%, порівняно з травнем 2021 року - знизилась до 0,2%.

Економічна правда