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РНБО готова вводити тимчасові адміністрації в обленерго монополістів у разі загрози нацбезпеці

П'ятниця, 30 липня 2021, 18:44
 
unsplash

Рада нацбезпеки та оборони вбачає ознаки монополії на енергетичному ринку в Україні та готова у разі загрози національній безпеці вводити на підприємствах енергопостачання тимчасові адміністрації.

Про це відомо з брифінґу за результатами засідання РНБОУ 30 липня.

Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов зазначив, що питання енергоринку є одним із найскладніших, які розглядала РНБО. 

"Апарат Ради нацбезпеки і оборони спостерігає дуже небезпечні тенденції в цій галузі. Ми бачимо ознаки монополізації на цьому ринку. У нас на сьогодні є 8 прізвищ, які не є ні для кого таємницею: пан Ахметов, Новінський, брати Суркіси, Григоришин, Коломойський, Боголюбов, Льовочкін, Бойко та громадянин РФ Воєводін, володіють розподільною мережею", – зазначив Данілов. 

Він заявив, що наразі не йдеться про те, яким чином вони отримали мережі у власність, а лише про те, що "у разі загрози національній безпеці згідно цього рішення ми розглядаємо питання введення тимчасових адміністрацій".

Данілов підкреслив, що йдеться лише про ситуації, у яких виникатиме загроза нацбезпеці. Він також додав, що президент поставив завдання – у жодному разі не мають підвищуватись тарифи на електроенергію для вразливих верств населення.

Нагадуємо:

Рада національної безпеки і оборони стежить за ситуацією на українському ринку електроенергії, наразі вона перебуває під контролем.

Економічна правда

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РНБО електроенергія

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