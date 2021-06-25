Міненерго ініціювало продовження до серпня чинного ПСО на ринку електроенергії

Міністерство енергетики ініціювало продовження терміну дії чинного ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії) до 1 серпня.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Нова модель ПСО має реалізувати два головних завдання: захистити соціально вразливі верстви населення через зниження та прогнозованість тарифу, а також забезпечити підприємствам генерації можливість для модернізації виробничих потужностей та стабільної роботи.

Для реалізації цих завдань необхідно визначити точну суму коштів, яку зараз потребує ринок. І вкрай важливо, щоб ринок функціонував стабільно", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго додали, що ситуація, що склалась на ринку електроенергії у травні-червні, повністю спотворює можливість адекватного прогнозування моделі фінансово стабільної роботи для учасників ПСО.

"Саме тому Міненерго неодноразово зверталось до НКРЕКП щодо необхідності термінового реагування. Частина заходів регулятором вже здійснена. Очікуємо на ухвалення найближчим часом наступних рішень, що допоможуть стабілізувати ринок. Вже у першій половині липня очікуємо побачити позитивні результати.

Це створить умови для можливості використання об’єктивних даних для належного обрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСО для забезпечення тривалого стійкого ефекту", - додали у відомстві.

ПСО - покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Нагадаємо:

Раніше Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год. Уряд продовжив механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.

Повідомлялось, що Міненерго представить до 1 липня 2021 року нову модель спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення.

Економічна правда