Кабмін залишив незмінним тариф на електроенергію для населення

Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми продовжуємо механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін - 1 грн 68 коп за кВт/год", - заявив Шмигаль.

"Крім того, нові правила встановлюють, що державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП "Гарантований покупець", - додав він.

Нагадуємо:

Кабмін ухвалив постанову щодо тарифу на електроенергію для населення – його залишили незмінним на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що тариф на електроенергію для населення у квітні, скоріш за все, залишиться 1,68 грн за кВТ-год.

Уряд затвердив рішення про введення компенсації за підвищення тарифів для тих українців, у кого встановлено електроопалення.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Економічна правда