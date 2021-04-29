Міненерго до липня представить нову модель спецзобов'язань на ринку електроенергії

Міненерго представить до 1 липня 2021 року нову модель спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення.

Про це перед голосуванням у Раді за призначенням міністром енергетики заявив кандидат на посаду Герман Галущенко, передає "Інтерфакс-Україна".

Зрештою, Рада підтримала призначення Галущенка.

"Вчора була продовжена стара модель ПСО на два місяці. Це означає, що на 1 липня ми представимо нову модель", - відповів Галущенко на питання нардепів.

За його словами, нова модель враховуватиме всі питання забезпечення населення електроенергією, в тому числі розглядається питання формування тарифів в залежності від обсягів споживання.

Нагадаємо:

Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год. Уряд продовжив механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.