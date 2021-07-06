Антимонопольники вивчають можливу змову на ринку електроенергії
Антимонопольний комітет почав розслідування про наявність чи відсутність в діях учасників ринку електроенергії порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
Про це йдеться в повідомленні АМКУ.
Розслідування ініціювали через істотні коливання обсягів купівлі-продажу на оптовому ринку електричної енергії в останні кілька днів, зокрема на ринку "на добу вперед", причиною яких є зменшення закупівлі ресурсу на РДВ окремими учасниками на тлі зростання обсягів закупівлі на ринку двосторонніх договорів.
Це, в свою чергу, призвело до різкого – на третину – зниження ціни в перші дні липня, зазначається в повідомленні.
"На думку фахівців АМКУ, до цих наслідків могла призвести синхронна поведінка певних учасників ринку електроенергії", – зазначили в комітеті, додавши, що схожі дії відбуваються періодично, а значить можуть бути навмисними.
Як зазначили в АМКУ, синхронність і періодичність таких дій призводять до зниження або зростання ціни на РДВ через зменшення або збільшення попиту відповідно, а наслідком цього є зміна структури ринку, в тому числі рівня конкуренції.
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Нагадуємо:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, провела екстрене позачергове засідання, на якому ухвалила рішення, що мають стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії.
Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.
На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.
НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.
Сама Д.Трейдінг закликає регулятора "навести порядок на новому ринку електроенергії у відповідності з європейськими стандартами роботи, терміново усунути маніпуляції та спекуляції".
Економічна правда
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