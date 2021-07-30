Новини 30 липня: у Міністерстві назвали ціну гектару землі, тимчасове керівництво на УЗ

Про Нафтогаз. У НАК "Нафтогаз України" переконують, що заява голови Комітету з призначень та винагород Наглядової ради Бруно Лескуа про те, що Наглядова рада не ухвалювала рішення про виплату премій правлінню за 2021 рік авансом, є недостовірною

Про електроенергію. У НБУ прогнозують підвищення цін на електроенергію для населення у 3 кварталі 2021 році, у 2022-2023 роках темпи зростання цін на електроенергію будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції.

Про Укрзалізницю. Рада нацбезпеки ініціює введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці

Про газ. За тиждень 23-30 липня середня ціна автогазу у мережах АЗС підвищилась на 20 коп/л - до рекордних за всю історію спостереження 16,86 грн/л.

Про землю. За місяць роботи ринку землі вже уклали 2901 угоду, загальна сума яких становила 210 млн грн – один гектар, за підрахунками Мінагрополітики, коштує 40 тисяч грн

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Секонд-хенд від 500 євро. Як українська стилістка переробляє старий одяг і продає його по всьому світу

Що таке український апсайкл-проєкт Bettter, одяг якого іноземці розкуповують за лічені години, та як його засновниця Юлія Пеліпас популяризує через бренд відповідальне споживання та вторинну переробку.