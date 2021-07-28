Новини 28 липня: Україна готова до траншу МВФ, тарифи на електроенергію розглянуть в РНБО 

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Про Центренерго. Енергогенеруюча компанія "Центренерго" заявила про складнощі підготовки до зимового опалювального сезону 2021/2022 років

Про БЕБ. Бюро економічної безпеки найімовірніше може очолити голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, член Ради Національного банку Василь Горбаль або колишній політик Микола Катеринчук

Про тарифи. Президент Володимир Зеленський заявив, що під час засідання Ради нацбезпеки і оборони розглянуть питання тарифів на електроенергію.

Про МВФ. Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна знаходиться на фінальній стадії виконання структурних маяків Міжнародного валютного фонду, 28 липня він розмовлятиме про це з директоркою-розпорядницею Фонду Кристаліною Георгієвою

Про електроенергію. Кабінет Міністрів на засіданні 28 липня затвердив постанову, якою продовжив до 31 серпня спецобов’язки відпускати населенню електроенергію за тарифом 1,68 грн/КВт-год

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Як повернути гроші за нав'язані мобільні послуги. Інструкція

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