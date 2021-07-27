Новини 27 липня: тарифи на платних дорогах, рекордні ціни на автогаз та каву

Про платні дороги. Мінінфраструктури працює над реалізацією проєктів проєктів будівництва 6 автомобільних доріг у співпраці з приватними інвесторами - максимальна вартість користування ними залежатиме від транспортного засобу і сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.

Про Portmone. Компанія Kaspi Pay, яка належить Kaspi.kz – найбільшій фінтех-компанії Казахстану, купує українську міжбанківську платіжну систему Portmone Group. Cума угоди може становити від 10 до 20 млн дол.

Про пільговий газ. Через помилку у контракті між Нафтогазом та газзбутами понад 20% газу за пільговими цінами для населення отримали підприємства.

Про автомобільний газ. Середня ціна автогазу 27 липня у мережах АЗС підвищилась на 5 копійок за літр до 16,77 грн/л - така середня ціна є рекордною для України за всю історію спостереження.

Про ціни на каву. Після того, як минулого тижня ціни на каву подорожчали на 20%, 26 липня вони зросли ще на 10% та опинилися на найвищих за 7 років рівнях – все через погоду в Бразилії.

Ексклюзив ЕП

Ціна "річного" тарифу: як Фірташ заробляє на державному газі завдяки "Нафтогазу"

Які привілеї для газового бізнесу Дмитра Фірташа прописані в контрактах з "Нафтогазом" та які додаткові переваги це дає постачальникам олігарха на ринку.