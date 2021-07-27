Середня ціна на автогаз у мережах АЗС продовжує бити рекорди

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Середня ціна автогазу 27 липня у мережах АЗС підвищилась на 5 копійок за літр до 16,77 грн/л - така середня ціна є рекордною для України за всю історію спостереження.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

"На АЗС UPG і "Автопорт" вартість автогазу виросла в середньому на 22 і 30 коп/л - до 16,75 грн/л і 17,30 грн/л відповідно.

Автогаз на станціях WOG подорожчав на 10 копійок за літр, до 17,48 грн/л", - йдеться у повідомленні.

При цьому, автогаз на станціях "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 22 і 8 коп/л, до 16,75 до грн/л і 16,71 грн/л відповідно.

"Всього з початку липня ціни зросли на 1,40 грн/л, або 9,5%", - додає enkorr.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що за вихідні (16-19 липня) середня ціна скрапленого газу у мережах АЗС підвищилася на 28 копійок за літр - до 16 грн/л, востаннє такої позначки вартість автогазу сягала у листопаді 2018 року (16,03 грн/л).

Основним фактором подорожчання ЗВГ аналітики Консалтингової групи "А-95" називали зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів.