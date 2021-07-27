Казахи купують український платіжний сервіс Portmone – ЗМІ

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Компанія Kaspi Pay, яка належить Kaspi.kz - найбільшій фінтех-компанії Казахстану, купує українську міжбанківську платіжну систему Portmone Group. Cума угоди може становити від 10 до 20 млн дол.

Про це повідомляє AIN.UA.

Зазначається, що покупцем Portmone Group виступила компанія Kaspi Pay, яка належить Kaspi.kz - це найбільша фінтех-компанія Казахстану.

"Kaspi.kz позиціонує себе як Super App - один додаток, в якому доступні десятки різних функцій: платіжна система, банківські продукти, маркетплейс і т.д.", - пише видання.

При цьому, сторони не розголошують умови угоди - повідомляється, що Kaspi.kz викуповує всі 100% бізнесу у нинішнього власника.

Операцію планують закрити до кінця цього року - відповідні запити вже направлені до АМКУ та Нацбанку України.

"Угода дозволить Kaspi.kz відразу ж отримати ліцензії для роботи з Visa і Mastercard в Україні, партнерами яких вже є Portmone", - додає AIN.UA.

За даними видання, сума операції може бути в діапазоні від 10 до 20 млн дол.

Portmone - українська міжбанківська платіжна система, один з найбільших гравців на ринку. Систему у 2002 році створив Ігор Горін. У 2013 році компанію придбала інвескомпанія Dragon Capital. Сума угоди тоді не розголошувалась.