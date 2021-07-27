Ціни на каву у світі зросли до рекорду за 7 років

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Після того, як минулого тижня ціни на каву подорожчали на 20%, 26 липня вони зросли ще на 10% та опинилися на найвищих за 7 років рівня – все через погоду в Бразилії.

Про це повідомляє Reuters.

Потужні морози минулого тижня пошкодили значну частину полів в основному кавовому поясі Бразилії. Прогнозується, що така погода збережеться до кінця тижня.

Кавові дерева надзвичайно чутливі до морозу, який може завдати їм сильної шкоди і навіть повністю вбити. За попередніми оцінками морози уразили від 150 тисяч до 200 тисяч гектарів, або близько 11% загальної площі посівів арабіки в країні.

Ф'ючерсні ціни на каву на арабіку на біржі стрімко зросли 26 липня, коли вересневий контракт піднявся до піку 4,782 долара за кілограм – найвищого з жовтня 2014 року рівня.

Втрати оцінюють від 330 тисяч до 540 тисяч тонн кавових зерен врожаю на 2022 рік, адже цьогоріч врожай практично зібрали.

Ф'ючерси на арабіку зросли на близько 35% з кінця червня, що може змусити найбільші бренди незабаром підвищувати ціни.

Економічна правда