Новини 26 липня: можливе звільнення голови НБУ, новий актив Ахметова

Про Шевченка. В Офісі президента Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку, зокрема через провал перемовин з МВФ.

Про літаки. У провінції Квебек для просування на міжнародних ринках літаків, розроблених та виготовлених на ДП "Антонов", створили компанію "Антонов-Канада" – там планують організувати остаточне складання моделі Ан-74ТК-200.

Про новий актив Ахметова. Дніпровський коксохімічний завод, що входить до холдинґу Метінвест Ріната Ахметова, переміг на тендері з продажу майнового комплексу Дніпровського меткомбінату з пропозицією 9,17 млрд грн.

Про тиск на бізнес. Спілка українських підприємців отримує численні скарги від учасників на надмірне використання владних повноважень і неправомірний тиск на бізнес з боку контролюючих і правоохоронних органів.

Про B2B Jewelry. Служба безпеки провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry", наразі відділення зачинили, а на острів у власності підозрюваних наклали арешт.

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