Бізнес скаржиться на неправомірний тиск з боку держорганів: хто "лідирує" у таких скаргах

Unsplash

Спілка українських підприємців отримує численні скарги від учасників на надмірне використання владних повноважень і неправомірний тиск на бізнес з боку контролюючих і правоохоронних органів - "лідирують" у таких скаргах Податкова, Держпродспоживслужба, Держпраці та Держмитслужба.

Про це повідомляє Спілка українських підприємців за результатами зустрічі із редакторами та журналістами економічних медіа.

"Бізнес-спільнота незадоволена "штампуванням" та неякісним оформленням актів перевірок, ігноруванням документів, які надаються суб’єктами господарювання, неефективністю процедури адміністративного оскарження рішення через "формальний" розгляд скарг та ігнорування посадовими особами контролюючих органів порушень, допущених безпосередніми перевіряючими.

Крім того, існує велика проблема нерозгляду та закриття численних карних проваджень (спрямованих на шантаж та участь правоохоронних органів у корпоративних конфліктах та рейдерствах)", - заявили в СУП.

Спілка також навела дані щодо кількості виявлених порушень (у відсотковому значенні) при проведенні перевірок:

Податкова служба - 60,37%;

Держпродспоживслужба - 17,23%

Держпраці - 17,17%;

Державна екологічна інспекція - 2,21%;

ДСНС - 3,02%.

Крім цього, СУП повідомляє, що кількість розглянутих справ у судах першої інстанції про притягнення до адмінвідповідальності за порушення порядку здійснення держнагляду зменшилась із 1015 у 2018 році до 819 у 2020-му.

Також зменшилась кількість ухвал адмінсудів про притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними - із 33 у 2018 році до 27 у 2020-му, а кількість ухвал судами апеляційної інстанції - із 31 у 2018-му до 13 у 2020-му.

Економічна правда