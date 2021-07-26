"Антонов-Канада": українські літаки планують збирати у Канаді

У провінції Квебек для просування на міжнародних ринках літаків, розроблених та виготовлених на ДП "Антонов", створили компанію "Антонов-Канада" – там планують організувати остаточне складання моделі Ан-74ТК-200.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому" та канадської Capital Hill Group.

Остаточне складання моделі буде організовано на виробничих потужностях в Україні та Канаді. Вже триває проєктування модифікацій, проєкт одразу готують за критеріям сертифікації Канадського авіаційного управління, що може пришвидшити цей процес у майбутньому, кажуть в "Антонові".

Головним завданням компаній ДП "Антонов" та "Антонов–Канада" є організація співпраці та налагодження роботи конструкторського бюро з досліджень та розробок, попередніх опрацювань та випробувань, на основі яких виготовляється модель літака для льотних випробувань.

Найбільш перспективною для реалізації цієї мети є модель літака Ан-74ТК-200, розроблена КБ "Антонов". Він призначений для перевезення 52 пасажирів, вантажів вагою до 10 тонн, а також змішаних пасажирських та вантажних перевезень на міжнародних повітряних маршрутах короткої та середньої дальності.

Також літак можна використовувати в особливо суворих умовах експлуатації, що є його ринковою перевагою. Водночас, ці літаки критично залежні від використання значної кількості російських компонентів. Вони не відповідають сучасним вимогам, що не дозволяє отримати сертифікацію на європейських та американських ринках.

Економічна правда





