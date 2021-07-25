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Вступив в дію закон, завдяки якому українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет

Неділя, 25 липня 2021, 16:30
 

Вступили в дію норми закону, за якими споживачеві надається право на доступ до експлуатаційних документів в електронному вигляді.

Про це свідчить публікація в Голос України.

У повідомленні вказується, що за частиною 10  Суб’єкт господарювання має можливість надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари , наприклад, паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товарі, в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника. Таким чином  виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті.

За частиною 11 за проханням споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному веб-сайті виробника та оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюються продавцем під час продажу.

На вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.

За частиною 12 Кабінет Міністрів візначає  порядок гарантійного ремонту обслуговування або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів.



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