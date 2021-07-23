Новини 23 липня: податки на гральний бізнес, євробонди, ціни на бензин

Про податки на гральний бізнес. У разі ухвалення законопроєкту 2713-д у цілому депутати можуть зробити оподаткування грального бізнесу в Україні одним із найнижчих у Європі, та водночас зменшити плати за ліцензії.

Про євробонди. Україна здійснила прайсинг єврооблігацій на суму 500 млн доларів з дохідністю 6,3% – у квітні на Лондонській фондовій біржі допустили до обігу українські євробонди на суму 1,25 млрд доларів.

Про перевірки бізнесу. В Україні продовжується інспекційна кампанія з легалізації праці - за перші 3 тижні кампанії було виявлено 3216 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Про ціни на бензин. Міністерство економіки опублікувало середні ціни на дизпаливо та бензини на кінець липня – згідно розрахунків "Нафтогазу" вони становлять 22,25 грн/л та 26,64 грн/л відповідно.

Про транзит. Глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати через Україну після 2024 року газ "на ринкових умовах і за ринковими цінами".

Ексклюзив ЕП

Податки для грального бізнесу знижують: чому в Зеленського дали задню і хто від цього виграє

Як лобісти грального бізнесу з Верховної Ради та Офісу президента добилися зниження оподаткування для галузі і до чого це може призвести.