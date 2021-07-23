Перевірки бізнесу: за 3 тижні виявили більше 3 тисяч нелегальних працівників

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В Україні продовжується інспекційна кампанія з легалізації праці - за перші 3 тижні кампанії було виявлено 3216 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

За вказаний період було розпочато 1063 інспекційних відвідування.

"Питання тіньової зайнятості - надзвичайно актуальне для України. Торік майже 11 млн осіб офіційно не отримували зовсім ніякого доходу, а "тіньовий фонд" оплати праці оцінюється у майже 500 млрд гривень.

Рівень тіньової зайнятості напряму впливає на соціально-економічне життя суспільства. Це і надходження до бюджету, необхідні для виплати пенсій та допомоги по безробіттю, і забезпечення захисту соціально-трудових прав працівників", - заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить майже 5 осіб на одного перевіреного роботодавця. Найбільше незадекларованих працівників виявлено у Запорізькій (397), Вінницькій (344) та Хмельницькій (221) областях.

"Крім того, під час проведення перевірок укладено трудові договори із 1219 працівниками, при чому щотижня кількість підписаних договорів зростає", - додали у відомстві.

"Динаміка працевлаштування працівників - важливий маркер ефективності кампанії та налагодження діалогу між державою та бізнесом.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість працевлаштованих осіб збільшилась на понад 22%", - зазначила заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.

Найактивніше працівники легалізуються у сферах організації тимчасового розміщування (на 142 %) та харчування (на 36 %). Також є позитивна динаміка в сферах сільського господарства (на 9 %) та торгівлі (на 6 %).

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

За перші 2 дні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявили 240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Економічна правда