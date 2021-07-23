Рада може зробити податки на гральний бізнес найнижчими у Європі

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У разі ухвалення законопроєкту 2713-д у цілому депутати можуть зробити оподаткування грального бізнесу в Україні одним із найнижчих у Європі, та водночас зменшити плати за ліцензії.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Гральні заклади в Україні сплачують три групи податків. Перше – це спеціальний податок на бізнес. У Європі це GGR (gross gaming revenue), або різниця між отриманими ставками і виплаченими виграшами). В Україні спецподаток є податком на простий дохід, тобто звичайна сума надходжень від зроблених гравцями ставок.

Друга група – це загальні податки, тобто ПДВ або податок на прибуток підприємств. Третя – це податки з виграшів.

Наразі Україна за податковим навантаженням на гральний бізнес знаходиться позаду своїх західних сусідів. Так, ставка податку на дохід в Україні становить 30% доходу, отриманого від організації лотерей. Букмекери сплачують 18%, а з гральних автоматів до бюджету йде 10%.

Водночас, у світі податкови набагато вище. У Франції податок на GGR (gross gaming revenue, різниця між отриманими ставками і виплаченими виграшами) становить 83,5%, у Німеччині та Люксембурзі – 80%, у Данії – 75%.

Та у разі ухвалення депутатами законопроєкту 2713-д у цілому, заклади та організатори сплачуватимуть 10% податку на дохід, що зробить податкове навантаження одним із найнижчих у Європі.

Крім того, депутати хочуть зменшити плату за ліцензії на гральний бізнес та звільнити від оподаткування виграші на суму до 48 тис грн.

Більше про те, як лобісти грального бізнесу добилися зниження оподаткування для галузі читайте у статті ЕП: Податки для грального бізнесу знижують: чому в Зеленського дали задню і хто від цього виграє

Нагадуємо:

Нардепи проголосували за зниження податків для грального бізнесу у першому читанні, а саме для букмекерів та казино їх хочуть знизити з 18% до 10% та для організаторів – з 30% до 10%.

Економічна правда