Голова енергорегулятора: Ситуація з безконтрольним падінням цін на електроенергію не повториться

Валерій Тарасюк фото Дмитра Рясного, Еп

Голова Нацкомісії з тарифів (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, коментуючи інцидент з цінами на електроенергію в перших числах липня, заявив, що ситуація з безконрольним падінням цін не повториться.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

Коментуючи прийняті регулятором рішення, Тарасюк сказав, що у цих рішень було кілька цілей.

"По-перше - заспокоїти ринок і показати, що регулятор не стоїть осторонь, а готовий екстрено втручатися. По-друге - що він приймає екстраординарні заходи, тому що введення мінімальної ціни на ринку "на добу вперед" відбулося вперше в історії і, сподіваюся, в останній раз.

Інші заходи також логічні і обгрунтовані. Ми ввели 50-відсоткове обмеження торгівлі електроенергією всередині групи. Це пов'язано з тим, що справжньою причиною обвалу цін стала торгівля всередині однієї групи - ДТЕК", - пояснив голова енергорегулятора.

На питання що зроблено, щоб ситуація з безконтрольним падінням цін не повторилася, Тарасюк відповів:

"Сьогодні (9 липня. - ЕП) комітет Верховної Ради розглядатиме правки до закону №3508д, який зобов'яже всіх виробників електроенергії продавати на відкритих електронних аукціонах 100% вироблюваного. Нині таке зобов'язання стосується державних і комунальних компаній.

Після прийняття цього рішення умовні "Донбасенерго" або ДТЕК не зможуть продати електроенергію своїм компаніям, як сталося при обвалі цін на початку липня. Не зможуть, тому що виробники електроенергії будуть зобов'язані оголосити відкритий аукціон, на який зможуть прийти не тільки їх родинні трейдери або постачальники, а весь ринок".

"Повторюю: основна причина обвалу - це компанія ДТЕК, яка вивела свої обсяги, перевівши їх на ринок на добу вперед на свої ж компанії. Єдине - я допускаю, що ДТЕК сама не очікувала саме такого обвалу, тому що в цей день співпали деякі інші фактори", - додав голова Нацкомісії з тарифів.

Читайте більше в інтерв’ю ЕП: Коли уже подорожчає електрика, що таке війна з ДТЕК та як "сідає на хвіст" телеканал "Україна". Інтерв'ю з головою енергорегулятора

Нагадуємо:

Рада національної безпеки і оборони стежить за ситуацією на українському ринку електроенергії, наразі вона перебуває під контролем.

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.

Економічна правда