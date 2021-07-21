Голова енергорегулятора: "Ми між собою вважаємо ДТЕК монополістом"

unsplash

Очільник Нацкомісії з регулювання енергетики та компослуг Валерій Тарасюк розповів, що між собою у комісії вважають ДТЕК Ріната Ахметова монополістом через надмірний вплив на ринок.

Про це він розповів у інтерв’ю Економічній правді.

"ДТЕК є учасником зі значною ринковою силою. Ми між собою вважаємо її монополістом з точки зору впливу на ринок", – заявив Тарасюк.

За його словами, найяскравішою ознакою монополії ДТЕК є вплив на ринку, коли одна дія компанії може значно впливати на його стан.

"Склалася ситуація, що ціна на електроенергію за двосторонніми договорами прив'язана до ринку на добу вперед (РСВ), на якому ДТЕК нам усім показала свою ринкову силу. … Думаю, більш яскравий приклад монополізму в практичному застосуванні важко придумати, коли одна компанія своєю дією може ринок або покласти, або підняти", – додав він.

Тарасюк знову зауважив, що справжньою причиною падіння цін до історичного мінімуму на початку липня стала торгівля всередині групи ДТЕК.

Читайте більше в інтерв’ю ЕП: Коли уже подорожчає електрика, що таке війна з ДТЕК та як "сідає на хвіст" телеканал "Україна". Інтерв'ю з головою енергорегулятора

Нагадуємо:

Рада національної безпеки і оборони стежить за ситуацією на українському ринку електроенергії, наразі вона перебуває під контролем.

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.

Економічна правда