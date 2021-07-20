Нардепи подали майже 11 тисяч поправок до податкового законопроєкту

фото: прес-служба ради

Народні депутати подали 10 902 поправки до другого читання законопроєкту №5600 про підвищення низки податкових ставок.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу", перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За словами нардепа, "приблизно 7000 з них дуже схожі на спам".

При цьому, правки подали від себе 123 депутата і від колективу авторів 56 груп депутатів.

Железняк додав, що найбільшу кількість правок від колективу авторів подали:

Бурмич і Ко (ОПЗЖ) - 450 Ісаєнко і Ко (ОПЗЖ) - 450 Фельдман і Ко (ОПЗЖ) - 450

За персональними правками серед лідерів: Цимбалюк (Батьківщина) - 343, Янченко (СН) - 291, Євтушок (Батьківщина) - 286 і Бондар (ЄС) - 285.

"В цілому, тільки 12-ть депутатів подали більш ніж 200 правок", - резюмував Железняк.

Більше про те, які саме податкові норми законопроєкту мають найсильніше вдарити по бізнесу Ахметова та інших олігархів ЕП писала у публікації Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Про вплив на громадян та податкове навантаження читайте у матеріалі: Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів

Нагадуємо:

Верховна Рада приняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Повідомлялось, що народні депутати подали понад 10 тисяч поправок до другого читання законопроєкту №5600 про підвищення низки податкових ставок.

Економічна правда