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Депутати подали 10 тисяч поправок до "антиахметівського" законопроєкту

П'ятниця, 16 липня 2021, 13:10

Народні депутати подали понад 10 тисяч поправок до другого читання законопроєкту №5600 про підвищення низки податкових ставок.

Про це написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці в Telegram.

"У антиолігархічний податковий закон №5600 подано більше 10 тис поправок... Більше було подано тільки в "антиколомойьский" закон (16 тис - ред). Таким чином, кількість поправок кратно перевищує кількість норм проєкту", – написав нардеп.

За словами Гетманцева, "на спам завжди є антиспам-процедури", хоча визнав, що така кількість поправок затримає ухвалення закону.

Більше про те, які саме податкові норми законопроєкту мають найсильніше вдарити по бізнесу Ахметова та інших олігархів ЕП писала у публікації Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Про вплив на громадян та податкове навантаження читайте у матеріалі: Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. 

Економічна правда

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закон податки

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