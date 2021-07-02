Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла

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2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,39 - 27,41 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,39 - 27,41 гривні;

Євро – 32,41 - 32,44 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,21 – 27,41 гривні. Євро купують по 32,18 гривні, продають по 32,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,23 - 27,31 гривні, євро - 32,24 - 32,40 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 2 липня на рівні 27,38 гривні.

2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.

1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.

1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Економічна правда