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Курс валют на 2 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 2 липня 2021, 11:05
 
нбу

2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,41 - 27,43 гривні;

Євро – 32,41 - 32,43 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20 – 27,41 гривні. Євро купують по 32,17 гривні, продають по 32,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,20 - 27,28 гривні, євро - 32,24 - 32,39 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 2 липня на рівні 27,38 гривні.

1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.

1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Економічна правда

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