Курс валют на 2 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,41 - 27,43 гривні;
Євро – 32,41 - 32,43 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20 – 27,41 гривні. Євро купують по 32,17 гривні, продають по 32,52 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,20 - 27,28 гривні, євро - 32,24 - 32,39 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 2 липня на рівні 27,38 гривні.
1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.
1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.
Економічна правда
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