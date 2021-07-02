Офіційний курс: гривня ослабла до євро і долара

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Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 2 липня на рівні 27,38 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,52 грн (на 1 липня – 32,35 гривні).

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Нагадуємо:

1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.

1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Економічна правда