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Офіційний курс: гривня ослабла до євро і долара

П'ятниця, 2 липня 2021, 09:00
 
фото: нбу

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 2 липня на рівні 27,38 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,52 грн (на 1 липня – 32,35 гривні).

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Нагадуємо:

1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.

1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Економічна правда

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