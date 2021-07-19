Голова Мінінфраструктури Кубраков продав свій бізнес

Олександр Кубраков фото: Укравтодор

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що продав свою частку бізнесу - компанія спеціалізується на управлінні нерухомістю та ЖКГ послугах.

Про це Кубраков повідомив у Facebook.

За словами міністра, він разом із партнерами заснував цей бізнес у 2016 році - компанія вийшла на ринок більш ніж 10 міст України.

"У 2019 році, коли я вперше прийняв рішення приєднатися до виборчого списку "Слуги народу", я передав свою частку у групі компаній в управління. У кінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу. Для оцінки її вартості була залучена компанія з великої четвірки.

Підготовка до угоди тривала кілька місяців і нарешті була завершена. Всі результати відповідних правочинів будуть задекларовані", - написав Кубраков.

Відповідно до Єдиного держреєстру декларацій, Кубраков отримав 9,863 млн грн доходу за відчуження цінних паперів та коропоративних прав на користь Руслана Крамаренка.

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Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, рішення підтримали 284 депутати.

Верховна Рада підтримала звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія – він очолював відомство 20 місяців.

Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Економічна правда