Новини вихідних: Молдова перекрила трасу, в ОПЕК+ домовились щодо видобутку

Про амністію. Президент Володимир Зеленський підписав закон про одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

Про Білорусь. Самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко своїм указом вивів "Белоруснефть" з підпорядкування концерну "Белнефтехім", який потрапив раніше під санкції США.

Про нафту. Країни ОПЕК+ домовилися про підвищення нафтовидобутку з серпня на 400 тисяч б/д на місяць.

Про електроенергію. Аукціонний комітет планує змінити законодавство щодо правил торгівлі електроенергією на електронних аукціонах через Українську електронну біржу.

Про Молдову. У Молдові в рік закриють на ремонт ділянку національної траси M1, яка з'єднує Україну і Румунію.

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