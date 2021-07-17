Всі розділи
Укр / Рус

У Міненерго хочуть обов’язкової біржової торгівлі для виробників електроенергії

Субота, 17 липня 2021, 14:10

Аукціонний комітет планує змінити законодавство щодо правил торгівлі електроенергією на електронних аукціонах через Українську електронну біржу.

Про це повідомив радник міністра енергетики Олександр Гавва, передає у своєму прес-релізі відомство.

"Новий закон передбачає впровадження обов’язкової біржової торгівлі для виробників електричної енергії незалежно від форми власності", - заявив він. 

За його словами, введення цих гравців вимагатиме від аукціонного комітету, вдосконалити правила торгівлі. Водночас, кардинальні зміни не передбачаються, чинні умови продажу будуть збережені.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!