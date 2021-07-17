У Міненерго хочуть обов’язкової біржової торгівлі для виробників електроенергії
Субота, 17 липня 2021, 14:10
Аукціонний комітет планує змінити законодавство щодо правил торгівлі електроенергією на електронних аукціонах через Українську електронну біржу.
Про це повідомив радник міністра енергетики Олександр Гавва, передає у своєму прес-релізі відомство.
"Новий закон передбачає впровадження обов’язкової біржової торгівлі для виробників електричної енергії незалежно від форми власності", - заявив він.
За його словами, введення цих гравців вимагатиме від аукціонного комітету, вдосконалити правила торгівлі. Водночас, кардинальні зміни не передбачаються, чинні умови продажу будуть збережені.
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