Лукашенко вивів "Белоруснефть" з концерну що потрапив під санкції
Самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко своїм указом вивів "Белоруснефть" з підпорядкування концерну "Белнефтехім", який потрапив раніше під санкції США.
Відповідний документ опублікований на правовому порталі республіки.
Документ виключає з указу 2006 р пункт "виробниче об'єднання знаходиться в підпорядкуванні Білоруського державного концерну з нафти та хімії", а також положення про те, що гендиректор підприємства призначається на посаду і звільняється з посади головою "Белнефтехіму" за погодженням з президентом країни.
Нагадуємо:
З 3 червня США відновили санкції проти дев'яти білоруських держпідприємств, заборонивши американським громадянам проводити операції з ними, їх власністю або майновими інтересами.
Під американські обмеження потрапили "Белнефтехім", "Белнефтехім США", "Білоруський нафтовий торговий дім", "Гродно Азот" та інші 5 компаній.
Рішення США щодо обмежувальних заходів щодо Мінська було прийнято після інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair 23 травня.
У 2014 році, через сім років після введення санкцій відносно "Белнефтехіму" (були припинені в 2015 р), білоруський уряд вивів "Білоруськалій" зі складу концерну "Белнефтехім".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua