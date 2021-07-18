Лукашенко вивів "Белоруснефть" з концерну що потрапив під санкції

Самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко своїм указом вивів "Белоруснефть" з підпорядкування концерну "Белнефтехім", який потрапив раніше під санкції США.

Відповідний документ опублікований на правовому порталі республіки.

Документ виключає з указу 2006 р пункт "виробниче об'єднання знаходиться в підпорядкуванні Білоруського державного концерну з нафти та хімії", а також положення про те, що гендиректор підприємства призначається на посаду і звільняється з посади головою "Белнефтехіму" за погодженням з президентом країни.

Нагадуємо:

З 3 червня США відновили санкції проти дев'яти білоруських держпідприємств, заборонивши американським громадянам проводити операції з ними, їх власністю або майновими інтересами.

Під американські обмеження потрапили "Белнефтехім", "Белнефтехім США", "Білоруський нафтовий торговий дім", "Гродно Азот" та інші 5 компаній.

Рішення США щодо обмежувальних заходів щодо Мінська було прийнято після інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair 23 травня.

У 2014 році, через сім років після введення санкцій відносно "Белнефтехіму" (були припинені в 2015 р), білоруський уряд вивів "Білоруськалій" зі складу концерну "Белнефтехім".