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У Молдові на рік закривають трасу, яка з'єднує Румунію з Україною

Неділя, 18 липня 2021, 10:00

У Молдові в рік закриють на ремонт ділянку національної траси M1, яка з'єднує Україну і Румунію. 

Про це повідомила Державна адміністрація доріг Молдови. 

 "У Молдові на рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Румунію і Україну", - йдеться в повідомленні. 

Ремонт розпочнеться 19 липня і триватиме до кінця червня 2022 року. 

Повідомляється, що перекриють рух на магістралі M1, яка починається від кордону з Румунією, і перетинає Леуш, Кишинів, Дубоссари, і закінчується на кордоні з Україною. Втім, рух перенаправляють по трасах R4 R6 - Гояни - Криуляни - M1 і G72 R6 - Браніште - Криуляни.

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Економічна правда
Укр / Рус
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