Зеленський підписав податкову амністію

Президент Володимир Зеленський підписав закон про одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

Про це йдеться на сайті ОП

Зазначається, що документ створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та сприятиме залученню в економіку України додаткових ресурсів.

Закон визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

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