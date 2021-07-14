Новини 14 липня: вільні подорожі до ЄС та електронне резидентство для айтівців

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Про айтівців. Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт про електронне резидентство, так іноземні айтівці зможуть відкривати бізнес в Україні без фізичної присутності

Про подорожі. Посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд

Про валюту. Національний банк планує поступово скасувати вимогу для юросіб та ФОПів щодо купівлі іноземної валюти лише під зобов’язання, з 20 липня обмеження скасують на суму до 100 тисяч євро

Про "оборонку". Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" – його вже привітали посли G7

Про ринок газу. Законопроєкт №3508-д 14 липня Верховна Рада схвалила у цілому, ним пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн

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Шантаж і залякування – в минулому. Як закон про колекторів змінить життя боржників

Стягувати борги стане важче. Почав діяти закон, який легалізує діяльність колекторів і встановлює правила спілкування з боржниками.





