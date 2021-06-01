Відновлення роботи номінаційного комітету: Кабмін додав посаду для представника ЄС

Прем'єр Денис Шмигаль провів зустріч із членами номінаційного комітету щодо продовження реалізації корпоративної реформи в Україні - за його словами, уряд розширив склад комітету, додавши посаду для представника ЄС.

Про це повідомляє Урядовий портал.

На зустрічі також були присутні перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, міністр фінансів Сергій Марченко та заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

"Сторони обговорили відновлення роботи Номінаційного комітету, вдосконалення порядків відбору керівників і членів наглядових рад державних компаній та зміни до законодавства щодо корпоративного управління юридичних осіб, акціонером яких є держава.

Прем’єр-міністр підкреслив необхідність якнайшвидшого відновлення роботи Номінаційного комітету. Він повідомив, що уряд розширив склад комітету, додавши посаду для представника Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

"Такої домовленості було досягнуто з послами країн G7. Тож очікуємо від Євросоюзу представника, який зміг би долучитися до роботи комітету та підвищити якість підбору кандидатів до наглядових рад", - заявив Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, досягнуто згоди про відновлення роботи членів наглядової ради НАК "Нафтогаз", і невдовзі буде завершене технічне оформлення відповідних домовленостей.

Шмигаль запропонував членам номінаційного комітету розробити дорожню карту з подальшого провадження корпоративної реформи в Україні.

"Розраховуємо, що вже в першій половині червня нам вдасться провести засідання комітету, на якому будуть розглянуті призначення членів наглядових рад ключових українських державних підприємств", - сказав він.

Шмигаль також представив для обговорення дорожню карту з першочергових кроків, щоб викристалізувати корпоративну реформу та підвищити їх ефективність.

"Україна вбачає в реформі корпоративного управління дієвий механізм для покращення роботи стратегічно важливих державних підприємств. Ми твердо налаштовані впроваджувати цю модель надалі, аби компанії розвивалися та були ефективними", - резюмував він.

Прем'єр доручив першому віце-прем’єр-міністру провести наступну нараду з членами комітету для затвердження плану його роботи.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Незалежні члени комітету припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу". Тоді вони заявили, що припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління.

Економічна правда