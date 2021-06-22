Кандидатів до наглядової ради "Укрзалізниці" відбиратиме Мінінфраструктури

Уряд затвердив зміни до порядку відбору кандидатів до наглядової ради АТ "Укрзалізниця" - відповідно до них, кандидатів до наглядової ради "Укрзалізниці" замість номінаційного комітету відбиратиме Мінінфраструктури.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №629 від 16 червня, яке пізніше опублікували на Урядовому порталі.

Відповідно до затверджених змін до постанов Кабміну №142 і 143 від 10 березня 2017 року, пропозиції щодо кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради УЗ, а також кандидатур представників держави, які обираються до її наглядової ради, формує Міністерство інфраструктури та вносить їх на розгляд Кабміну.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів продовжив повноваження деяких членів наглядової ради "Укрзалізниці", контракти з якими закінчилися 19 червня, на строк до трьох місяців.

Прем'єр Денис Шмигаль провів зустріч із членами номінаційного комітету щодо продовження реалізації корпоративної реформи в Україні - за його словами, уряд розширив склад комітету, додавши посаду для представника ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Незалежні члени комітету припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу". Тоді вони заявили, що припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління.

Економічна правда