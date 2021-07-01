У "Борисполі" назвали ім'я нового гендиректора

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За результатами відкритого конкурсу на посаду директора ДП МА "Бориспіль" наглядова рада визначила переможцем Олексія Дубревського.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Як зазначають у відомстві, Дубревський працює у сфері управління авіаінфраструктурою 15 років. Зокрема, у різні періоди він працював у LufthansaAG, Міжнародному аеропорті Донецьк, Міжнародному аеропорті Рас-Ель-Хайма" (ОАЕ).

Останні 2 роки новий очільник "Борисполю" керував Міжнародним аеропортом "Запоріжжя".

Серед першочергових завдань для Дубревського – покращення сервісу таксі при аеропорті, розвиток безбар’єрності для маломобільних груп населення, створення умов для системного підвищення кваліфікації працівників.

Як зауважив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, також на меті почати відповідальніше ставитись до розміщення реклами в аеропорту. "Тут формується перше враження про нас як країну. І ми — це не лише онлайн-казино", – додав він.

Крім того серед пріоритетів є розширення мапи польотів і вихід на український ринок нових авіаперевізників.

Нагадуємо:

Наглядова рада аеропорту "Бориспіль" визначила шорт-лист кандидатів на посаду генерального директора аеропорту.

Наглядова рада ДП "Міжнродний аеропорт "Бориспіль" оголосила конкурсний відбір на посаду гендиректора аеропорту - посада стала вакантною після призначення попереднього гендиректора Павла Рябікіна головою Держмитслужби.

Кабінет міністрів на засіданні 18 листопада 2020 року призначив колишнього керівника "Борисполя" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

До призначення нового керівника обов'язки очільника аеропорту виконує Олег Струк.

Економічна правда