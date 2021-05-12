Аеропорт "Бориспіль" шукає нового гендиректора
Наглядова рада ДП "Міжнродний аеропорт "Бориспіль" оголосила конкурсний відбір на посаду гендиректора аеропорту - посада стала вакантною після призначення попереднього гендиректора Павла Рябікіна головою Держмитслужби.
Про це повідомляється на сайті аеропорту.
"Керівник підприємства здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та укладеним контрактом", - йдеться в оголошенні.
Серед обов'язків гендиректора:
- сприяння збільшенню конкуренції в авіаційних перевезеннях шляхом залучення нових авіаперевізників, в тому числі лоу-кост перевізників;
- створення прозорих та рівних умов для всіх перевізників;
- розвиток підприємства як вузлового аеропорту регіону;
- впровадження антикризових заходів з метою подолання наслідків, спричинених COVID-19;
- розвиток інфраструктури підприємства, зокрема успішна реалізація проекту "Реконструкція льотної зони №2", який фінансується Європейським інвестиційним банком;
- розвиток неавіаційного напрямку діяльності підприємства;
- розвиток напрямку обробки вантажів та пошти на підприємстві.
Серед вимог до кандидатів для участі у конкурсі:
- освіта. Вища освіта (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта (диплом з ділового адміністрування та/або післядипломна освіта, отримана в українських або іноземних закладах вищої освіти/освітніх закладах IATA);
- знання мов. Вільне володіння українською та англійською мовами;
- стаж роботи у транспортній або авіаційній галузі на крупних/стратегічних підприємствах - не менше 10 років;
- стаж роботи за на керівних посадах у авіаційній галузі - не менше 5 років;
- знання основ законодавства в авіаційній сфері, тенденцій та перспектив розвитку галузі;
- успішний досвід стосунків з власником, роботи з міжнародними інвесторами, установами, успішний розвиток відносин як в державній, так і недержавній сферах;
- глибоке розуміння принципів та цінностей корпоративного управління;
- доведений та успішний досвід реформування на підприємстві;
- бездоганна ділова репутація;
- відсутність судимості та здатність обіймати посаду.
У разі, якщо переможець конкурсного відбору не є громадянином України, до моменту укладення з ним контракту він має в обов’язковому порядку отримати громадянство України.
Кандидати на посаду мають подати заяву про участь у відборі, копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту.
А також - згоду на обробку персональних даних, біографічну довідку (резюме) та конкурсну пропозицію (українською і англійською мовами).
Конкурсна пропозиція може містити:
- першочерговий план дій протягом одного року;
- заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємства;
- обсяг надходження коштів до бюджетів;
- пропозиції щодо розвитку інфраструктури підприємства;
- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.
Заяви про участь у конкурсному відборі приймаються з 12 до 25 травня 2021 року включно.
Результати конкурсу мають оголосити до 7 липня.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів на засіданні 18 листопада 2020 року призначив колишнього керівника "Борисполя" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.
До призначення нового керівника обов'язки очільника аеропорту виконує Олег Струк.
Економічна правда
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