Аеропорт "Бориспіль" шукає нового гендиректора

Наглядова рада ДП "Міжнродний аеропорт "Бориспіль" оголосила конкурсний відбір на посаду гендиректора аеропорту - посада стала вакантною після призначення попереднього гендиректора Павла Рябікіна головою Держмитслужби.

Про це повідомляється на сайті аеропорту.

"Керівник підприємства здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та укладеним контрактом", - йдеться в оголошенні.

Серед обов'язків гендиректора:

сприяння збільшенню конкуренції в авіаційних перевезеннях шляхом залучення нових авіаперевізників, в тому числі лоу-кост перевізників;

створення прозорих та рівних умов для всіх перевізників;

розвиток підприємства як вузлового аеропорту регіону;

впровадження антикризових заходів з метою подолання наслідків, спричинених COVID-19;

розвиток інфраструктури підприємства, зокрема успішна реалізація проекту "Реконструкція льотної зони №2", який фінансується Європейським інвестиційним банком;

розвиток неавіаційного напрямку діяльності підприємства;

розвиток напрямку обробки вантажів та пошти на підприємстві.

Серед вимог до кандидатів для участі у конкурсі:

освіта. Вища освіта (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта (диплом з ділового адміністрування та/або післядипломна освіта, отримана в українських або іноземних закладах вищої освіти/освітніх закладах IATA);

знання мов. Вільне володіння українською та англійською мовами;

стаж роботи у транспортній або авіаційній галузі на крупних/стратегічних підприємствах - не менше 10 років;

стаж роботи за на керівних посадах у авіаційній галузі - не менше 5 років;

знання основ законодавства в авіаційній сфері, тенденцій та перспектив розвитку галузі;

успішний досвід стосунків з власником, роботи з міжнародними інвесторами, установами, успішний розвиток відносин як в державній, так і недержавній сферах;

глибоке розуміння принципів та цінностей корпоративного управління;

доведений та успішний досвід реформування на підприємстві;

бездоганна ділова репутація;

відсутність судимості та здатність обіймати посаду.

У разі, якщо переможець конкурсного відбору не є громадянином України, до моменту укладення з ним контракту він має в обов’язковому порядку отримати громадянство України.

Кандидати на посаду мають подати заяву про участь у відборі, копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту.

А також - згоду на обробку персональних даних, біографічну довідку (резюме) та конкурсну пропозицію (українською і англійською мовами).

Конкурсна пропозиція може містити:

першочерговий план дій протягом одного року;

заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємства;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо розвитку інфраструктури підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Заяви про участь у конкурсному відборі приймаються з 12 до 25 травня 2021 року включно.

Результати конкурсу мають оголосити до 7 липня.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 18 листопада 2020 року призначив колишнього керівника "Борисполя" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

До призначення нового керівника обов'язки очільника аеропорту виконує Олег Струк.

Економічна правда