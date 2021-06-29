Наглядова рада "Борисполя" визначила шорт-лист кандидатів на посаду гендиректора

Наглядова рада аеропорту "Бориспіль" визначила шорт-лист кандидатів на посаду генерального директора аеропорту.

Про це заявив голова наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Володимир Жмак, передає прес-служба "Борисполя".

"На початку травня наглядова рада оголосила конкурс на посаду генерального директора аеропорту. Протягом місяця ми отримали десятки конкурсних пропозицій від провідних топ-менеджерів галузі, у червні провели велику кількість співбесід.

Наглядова рада визначилась із шорт-листом кандидатів. Ми впевнені, що аеропорт зможе прискорити темпи відновлення та зростання", - сказав Жмак.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на початку липня 2021 року.

Нагадаємо:

Наглядова рада ДП "Міжнродний аеропорт "Бориспіль" оголосила конкурсний відбір на посаду гендиректора аеропорту - посада стала вакантною після призначення попереднього гендиректора Павла Рябікіна головою Держмитслужби.

Кабінет міністрів на засіданні 18 листопада 2020 року призначив колишнього керівника "Борисполя" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

До призначення нового керівника обов'язки очільника аеропорту виконує Олег Струк.

Економічна правда