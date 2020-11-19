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Стало відомо, хто тимчасово очолить аеропорт "Бориспіль" замість Рябікіна

Четвер, 19 листопада 2020, 09:25
 

Виконувати обов'язки генерального директора державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" буде Олег Струк, який обіймав посаду заступника гендиректора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Зазначається, що Струк виконуватиме обов'язки очільника аеропорту до призначення нового керівника.

Кабінет міністрів на засіданні 18 листопада призначив колишнього керівника "Борисполя" Павла Рябікіна головою Державної митної служби. 

Рябікін обіймав посаду генерального директора аеропорту "Бориспіль" з березня 2017 року. До цього працював заступником міністра транспорту і зв'язку, заступником голови КМДА, а також народним депутатом трьох скликань.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що слідчі Служби безпеки України розкрили протиправний механізм, організований топменеджментом міжнародного аеропорту "Бориспіль" під час закупівлі послуг з капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури.

"Під час виконання договірних зобов'язань з будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили в змову з топ-менеджментом аеропорту. У 2017-2018 роках вони разом фальсифікували обсяги виконаних робіт і поставлених будівельних матеріалів", - йшлося у повідомленні СБУ.

У 2017-2018 роках генеральним директором "Борисполя" був Павло Рябікін. Його заступниками працювали Євген Дихне і фінансовий директор Кирило Звонарьов.

Економічна правда

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Бориспіль

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