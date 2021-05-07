У квітні інфляція уповільнилася до 8,4% у річному вимірі – Держстат 

У квітні 2021 року рівень споживчих цін зріс на 8,4% проти квітня 2020 року, у порівнянні з березнем 2021 року – на 0,7%.

Про це йдеться у даних Держстату.

Від початку року інфляція становила 4,8% (рівень квітня до рівня грудня 2020 року). Протягом січня-квітня 2021 року споживчі ціни зросли на 7,6% проти відповідного періоду минулоріч.

Базова інфляція у квітні становила 0,7% до попереднього місяця, від початку року – 3,1%.

У квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше подорожчала соняшникова олія – на 10%. На 1 – 5% зросли ціни на цукор, продукти переробки зернових, рис, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби. Водночас, знизилася ціна на овочі, фрукти, яйця, молоко (на 0,5 – 1,3%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,5%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося переважно через підвищення цін на природний газ на 2,3%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6% у зв’язку з подорожчанням проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 2,6% та 1,4% відповідно, палива та мастил – на 0,8%.

Читайте також: Інфляція виходить з-під контролю: чому зростають ціни та коли це закінчиться

Нагадуємо:

У березні 2021 року споживчі ціни порівняно з лютим зросли на 1,7%, з початку року - на 4,1%, а порівняно з березнем 2020 року - на 8,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

У НБУ очікують, що у 2021 році інфляція становитиме 8%, пік інфляційного сплеску припаде на 3 квартал року передусім через низьку минулорічну базі порівняння.

Економічна правда