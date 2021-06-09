Уряд призначив ще двох заступників міністра економіки
Уряд на засіданні 9 червня призначив ще 2 заступників голови Мінекономіки.
Про це повідомив у Telegram нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.
Так, заступниками міністра економіки Любченка призначені ексзаступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко і перший заступник голови Держкосмосу Михайло Лев.
Також уряд тимчасово поклав виконання обов'язків державного секретаря Міністерства економіки на Тетяну Галабудську (начальник відділу забезпечення внутрішнього контролю Мінекономіки).
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Нагадуємо:
Кабмін 2 червня призначив Володимира Гринюка, Сергія Теленика та Крістіну Голубицьку заступниками міністра економіка Олексія Любченка.
Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.
18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Економічна правда
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