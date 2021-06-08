Новини 8 червня: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз

Про газовий бартер. Єгипет з імпортерів природного газу перейшов у розряд виробників завдяки відкриттю родовищ на шельфі Середземного моря, тому один із перспективних напрямів співпраці - експорт газу в Україну за бартерними операціями на зерно та іншу продукцію.

Про Приватбанк. 8 червня 2021 року Національний банк погодив Герхарда Бьоша на посаду голови правління ПриватБанку.

Про американський трубопровід. У США вдалося повернути більшу частину біткоїнів, які компанія Colonial Pipeline сплатила хакерам після кібератаки – вона є розпорядником одного з найбільших трубопроводів країни.

Про Криклія. Ексміністр інфраструктури Владислав Криклій зацікавлений очолити холдинг з управління державними активами, що може бути створений в Україні, та розглядає можливість участі у конкурсі на голову Укрзалізниці.

Про економічний прогноз. Світовий банк поліпшив прогноз на 2021 рік для розвитку світової економіки з 4,1% до 5,6%, що стане найбільшим стрибком у ВВП за 80 років, проте для країн, що розвиваються прогноз впав до 2,9%.

Ексклюзив ЕП

Зашморг на шиї людства: як Україна разом зі світом падає в боргову яму

Втративши через пандемію частину доходів, фізособи, бізнес і навіть країни протягом останнього року жили в борг. Чим обернуться для світу трильйони доларів кредитів та чи вистоїть Україна в сутичці між кредиторами та боржниками?