Світовий банк поліпшив прогноз світової економіки – найбільший стрибок за 80 років

Світовий банк поліпшив прогноз на 2021 рік для розвитку світової економіки з 4,1% до 5,6%, що стане найбільшим стрибком у ВВП за 80 років, проте для країн, що розвиваються прогноз впав до 2,9%.

Про це йдеться в огляді Global Economic Prospects Світового банку, Bloomberg.

Попри розрив між економіками розвинутими країнами та такими, що розвиваються, світовий ВВП цьогоріч зросте найбільше за 80 років – на 5,6%. Переважно результат спричинять економіки США та Китаю, що зростуть на 6,8% та 8,5% відповідно.

Для України прогноз СБ покращився на 2022 – 2023 роки. Так, у 2021 році очікується зростання на 3,8%, а у 2022 та 2023 роках – 3,1% (раніше очікувалось 3%).

Очікується, що найбільш розвинені країни повернуться до рівня доходу на душу населення до пандемії у 2022 році. Проте дві третини країн з перехідною економікою до цього рівня прямуватимуть довше.

Цьогоріч прогноз для таких країн погіршився і становить 2,9% проти 3,4% у січневому звіті. Причина – відсутність доступу до вакцин.

Крім того, кажуть в СБ, складно передбачити розвиток подій далі, адже глобальне відновлення може сповільнитися зі скасуванням держпідтримки та коли вичерпається "відкладений попит". У такому разі світова економіка може уповільнитись до 2,7% у 2022 році та 2,1% у 2023 році.

Водночас, може бути й протилежний ефект – якщо за поширення вакцин зросте приватний сектор, світовий ВВП може зрости ще більше.

Нагадуємо:

В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 3% до 3,8%.

Світовий банк очікує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3%, жовтневі прогнози були вдвічі меншими - 1,5%.

Економічна правда





