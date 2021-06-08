Криклій розповів, які посади у держсекторі розглядає

Ексміністр інфраструктури Владислав Криклій зацікавлений очолити холдинг з управління державними активами, що може бути створений в Україні, та розглядає можливість участі у конкурсі на голову Укрзалізниці.

Про це він розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Якийсь час назад прозвучала ідея щодо створення в Україні холдингу з управління держактивами. Ось це великий і серйозний виклик, і насамперед представлення та захист інтересів держави як власника, і регулярна робота з міжнародними партнерами та інвесторами.

Можна також додати туди і підготовку концесійних проектів, оскільки Міністерство інфраструктури було, по суті, моносекторальним гравцем у цьому напрямі", – заявив він.

За його словами, він також розглядає можливість податися на конкурс на посаду голови правління "Укрзалізниці". Проте не планує йти до наглядової ради підприємства через конфлікт інтересів.

"Водночас, у мене самого тут дуже двояке відчуття. З одного боку, я знаю проблеми компанії, починаючи від тарифів і завершуючи кадровими питаннями, і розумію поточні критичні завдання, тому мені не потрібно довго розгойдуватися для роботи. З іншого – мені складно сказати, наскільки це буде коректно з моєї сторони", – наголосив Криклій.

Ексміністр інфраструктури також зазначив, що розглядає можливість повернутися у приватний сектор, переважно в ІТ.

"Щоб йти цим шляхом [роботи у міністерстві] далі, необхідно зробити над собою надзусилля. Мабуть, хотілося б змістити фокус роботи в більш практичну площину, щоб результати роботи можна було побачити не коли-небудь, а в більш короткому горизонті", - зазначив він.

Нагадуємо:

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що після відставки ексміністри економіки та інфраструктури Ігор Петрашко та Владислав Криклій отримають нові посади, Петрашко координуватиме земельну реформу в Офісі президента.

Верховна Рада підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, рішення підтримали 284 депутати. Кубраков очолив відомство замість Владислава Криклія.