Приватбанк офіційно отримав нового керівника – НБУ

8 червня 2021 року Національний банк погодив Герхарда Бьоша на посаду голови правління ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Правління Нацбанку погодило кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління державного ПриватБанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної регулятором.

Бьош призначений строком на п’ять років. З листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль.

У пресслужбі Приватбанку додали, що конкурс на посаду голови правління, у результаті якого з’явився шортлист, був жорстким та відповідав усім законодавчим і нормативним вимогам.

Нагадуємо:

Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

Господарський суд Києва вперше зупинив конкурс на посаду голови правління "ПриватБанку" 24 лютого 2021, задовольнивши клопотання про забезпечення позову профспілки банку, яка вимагає скасувати конкурс в цілому.

Потім, Північний апеляційний суд відклав слухання апеляції "ПриватБанку" , підстави були невідомі. 6 квітня Господарський суд Києва відмовився задовольнити клопотання "ПриватБанку" про скасування заборони обирати та призначити голову правління банку.

На засіданні Господарського суду міста Києва за справою щодо блокування конкурсу на відбір голови правління "ПриватБанку" було оголошено технічну перерву до 16 червня 2021 року.

Економічна правда