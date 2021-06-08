Єгипет пропонує бартер газу на українську продукцію – посол
Єгипет з імпортерів природного газу перейшов у розряд виробників завдяки відкриттю родовищ на шельфі Середземного моря, тому один із перспективних напрямів співпраці - експорт газу в Україну за бартерними операціями на зерно та іншу продукцію.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав надзвичайний і повноважний посол Арабської Республіки Єгипет Айман Ахмед Мокхтар Елгаммаль.
"Це дасть змогу поліпшити торговельний баланс - зникне необхідність залучення до угоди іноземної валюти, а також дозволить вирівняти баланс імпорт/експорт, відкоригувати наявний крен у бік України", - зазначив посол.
Водночас українським компаніям пропонується інвестувати у відновлювану енергетику в Єгипті. "Однак поки що конкретних домовленостей немає", - додав він.
За словами посла, з єгипетської сторони є зацікавленість у інвестиціях в Україну.
"Основна зацікавленість єгипетських компаній у проєктах аграрного виробництва і тваринництва, проте проєкти в енергетичний сфері поки що не обговорюються", - уточнив Елгаммаль.
Нагадаємо:
Україна і Єгипет обговорюють можливість спільного виробництва між підприємствами та експорт на африканський ринок, сказав посол Арабської Республіки Єгипет Айман Ахмед Мокхтар Елгаммаль.
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