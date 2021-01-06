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Світовий банк прогнозує зростання економіки України на 3%

Середа, 6 січня 2021, 14:24
 

Світовий банк очікує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3%, жовтневі прогнози були вдвічі меншими - 1,5%.

Про це йдеться у звіті Світового банку Global economic prospects.

Так, за підсумками року, Світовий банк не змінив очікувань щодо падіння ВВП  у 2020 році та залишив його прогноз на рівні -5,5%. 

Натомість у 2021 році СБ очікує зростання ВВП України на 3%, у 2022 році - незмінно 3,1%.

Світова економіка зросте на 4% у 2021 році та 3,8% у 2022 році через довгострокові ефекти пандемії.

Нагадаємо:

У Світовому банку очікують падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5% та відновлення на 1,5% у 2021-му і 3,1% у 2022 роках на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ.

У Мінекономіки оцінюють падіння ВВП України за 10 місяців 2020 року у 5,2% та очікують спаду ВВП на 5% за підсумками 2020 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.

Економічна правда

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Світовий банк ВВП економіка

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